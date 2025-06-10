Суддя з Британії б’є на сполох через зловживання ШІ в судах

Суддя розкритикувала юристів у двох справах, які, як з’ясувалося, використовували інструменти ШІ під час підготовки письмових аргументів, представлених у суді.

Фото: Freepik

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Суддя Високого суду Англії та Уельсу Вікторія Шарп офіційно попередила юридичну спільноту, заявивши, що юристи, які подають до суду вигадані справи, створені штучним інтелектом, можуть понести кримінальну відповідальність, пише Politico.

Суддя розкритикувала юристів у двох справах, які, як з’ясувалося, використовували інструменти ШІ під час підготовки письмових аргументів, представлених у суді.

«Існують серйозні наслідки для здійснення правосуддя та довіри громадськості до судової системи, якщо штучний інтелект використовуватиметься неналежним чином», — сказала Вікторія Шарп, голова відділення Королівської лави Високого суду.

У рішенні Шарп також згадала «занепокоєння щодо компетентності та поведінки окремих юристів, чиї дії були передані до суду», та зробила висновок, що всі попередні настанови, ймовірно, є «недостатніми для запобігання зловживанню штучним інтелектом».

Юристка заперечувала використання ШІ, але визнала, що могла випадково скористатися ним під час пошуку інформації в інтернеті при підготовці до справи.

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