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Судья из Британии бьет тревогу из-за злоупотребления ИИ в судах

11:56, 10 июня 2025
Судья отчитала юристов по двум делам, которые, как оказалось, использовали инструменты ИИ при подготовке письменных аргументов, представленных в суде.
Судья из Британии бьет тревогу из-за злоупотребления ИИ в судах
Фото: Freepik
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Судья Высокого суда Англии и Уэльса Виктория Шарп официально предупредила юридическое сообщество, заявив, что юристы, представляющие в суде вымышленные дела, созданные искусственным интеллектом, могут понести уголовную ответственность, пишет Politico.

Судья отчитала юристов по двум делам, которые, как оказалось, использовали инструменты ИИ при подготовке письменных аргументов, представленных в суде.

«Существуют серьезные последствия для отправления правосудия и доверия общественности к судебной системе, если искусственный интеллект будет использоваться ненадлежащим образом», — сказала Виктория Шарп, председатель Отделения Королевской скамьи Высокого суда.

В решении Шарп также упомянула «опасения по поводу компетентности и поведения отдельных юристов, чьи действия были переданы в суд», и заключила, что все предыдущие рекомендации, по-видимому, «недостаточны для предотвращения злоупотребления искусственным интеллектом».

Юристка отрицала использование ИИ, но признала, что могла случайно воспользоваться им при поиске информации в интернете во время подготовки к делу.

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суд искусственный интеллект Великобритания ИИ

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