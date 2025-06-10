Судья из Британии бьет тревогу из-за злоупотребления ИИ в судах

Судья отчитала юристов по двум делам, которые, как оказалось, использовали инструменты ИИ при подготовке письменных аргументов, представленных в суде.

Фото: Freepik

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Судья Высокого суда Англии и Уэльса Виктория Шарп официально предупредила юридическое сообщество, заявив, что юристы, представляющие в суде вымышленные дела, созданные искусственным интеллектом, могут понести уголовную ответственность, пишет Politico.

Судья отчитала юристов по двум делам, которые, как оказалось, использовали инструменты ИИ при подготовке письменных аргументов, представленных в суде.

«Существуют серьезные последствия для отправления правосудия и доверия общественности к судебной системе, если искусственный интеллект будет использоваться ненадлежащим образом», — сказала Виктория Шарп, председатель Отделения Королевской скамьи Высокого суда.

В решении Шарп также упомянула «опасения по поводу компетентности и поведения отдельных юристов, чьи действия были переданы в суд», и заключила, что все предыдущие рекомендации, по-видимому, «недостаточны для предотвращения злоупотребления искусственным интеллектом».

Юристка отрицала использование ИИ, но признала, что могла случайно воспользоваться им при поиске информации в интернете во время подготовки к делу.

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