Что празднуют 10 июня и какие памятные события произошли в этот день

10 июня отмечается Всемирный день модерна и День здорового питания.

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Во вторник, 10 июня, в Украине и мире отмечают День здорового питания. День был создан для напоминания о том, что еда — это не просто удовольствие или привычка, а основа жизненной энергии, долголетия и силы.

Также 10 июня — Международный день стиля модерн. Модерн — это художественный стиль, который возник в Европе в конце XIX века, но получил широкое распространение в начале XX века.А ещё 10 июня — Международный день геральдики. Ежегодный праздник, посвящённый искусству и науке создания флагов, гербов и символики.

Также сегодня отмечают Всемирный день ремесленничества. Праздник посвящён людям, которые создают уникальные изделия своими руками (гончарное дело, ткачество и т. д.).

Кроме того, 10 июня празднуют Всемирный день мороженого. Неофициальный праздник. Именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи этого лакомства.

Верующие чтят память святого священномученика Тимофея, епископа Прусского.

Важные события в истории, которые произошли именно 10 июня:

978 — Князь Владимир взошёл на киевский престол;

1793 — В Париже создан первый в мире публичный зоопарк;

1907 — Французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировалось использовать для производства цветного кино;

1909 — Пассажирский корабль "Славония", потерпевший крушение у Азорских островов, первым в мире использовал сигнал SOS;

1917 — В Киеве начал работу I Всеукраинский крестьянский съезд;

1918 — Провозглашена независимость Армении (28 мая по старому стилю);

1943 — Венгр Ласло Биро изобрёл шариковую ручку;

1984 — Американцы провели первое успешное испытание противоракетной системы в космосе;

2003 — Дуэт "Modern Talking" снова распался.

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