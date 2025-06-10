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Що святкують 10 червня та які пам’ятні події сталися цього дня

11:02, 10 червня 2025
10 червня відзначають Всесвітній день модерну та День здорового харчування.
Що святкують 10 червня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У вівторок, 10 червня, в Україні і світі святкують День здорового харчування. День був створений для нагадування про те, що їжа є не просто задоволенням чи звичкою, а основою життєвої енергії, довголіття і сили. 

Також 10 червня Міжнародний день стилю модерн. Модерн є художнім стилем, який виник в Європі наприкінці XIX століття, але значного поширення здобув на початку XX століття. 

А ще 10 червня Міжнародний день геральдики. Щорічне свято, присвячене мистецтву і науці створення прапорів, гербів та символіки. Г

 

Також сьогодні відзначають  Всесвітній день ремісництва. Свято присвячене людям, які створюють унікальні вироби своїми руками (гончарство, ткацтво тощо). 

Крім цього, 10 червня святкують Всесвітній день морозива Неофіційне свято. Саме цього дня 1786 році у США стартували масові продажі цих ласощів.

Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. 

Важливі події в історії, які сталися саме 10 червня:

978 - Князь Володимир сів на київський престол;

1793 - У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк;

1907 - Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1909 - Пасажирський корабель "Славонія", що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS;

1917 - У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд;

1918 - Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем);

1943 — Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку;

1984 - Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

2003 - Дует "Modern Talking" знову розпався.

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