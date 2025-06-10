Українцям нагадали, як захиститися від впливу забрудненого повітря

Українцям дали кілька поряд щодо захисту здоров’я від впливу забрудненого повітря.

Фото: depositphotos

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У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали громадянам, як захиститися від впливу забрудненого повітря.

Рекомендують особливу увагу на ці поради звернути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, батьки дітей.

До покращення ситуації та захисту здоров’я рекомендуємо:

- зачинити вікна;

- мінімізувати перебування на вулиці;

- пити більше води;

- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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