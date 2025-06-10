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На Закарпатті лісничий закрив очі на вирубку дерев в заповіднику на понад 3,3 млн гривень

11:38, 10 червня 2025
Лісничого на Закарпатті підозрюють у сприянні незаконній вирубці 84 ялиць.
На Закарпатті лісничий закрив очі на вирубку дерев в заповіднику на понад 3,3 млн гривень
Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру лісничому Свидовецького лісництва, що входить до філії «Ясінянське ЛМГ» ДП «Ліси України», через причетність до незаконної вирубки цінних дерев. За попередніми оцінками, державі завдано збитків на суму понад 3,3 мільйона гривень. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у 2022–2023 роках на території Свидовецького лісництва, розташованого в межах природно-заповідного фонду, незаконно зрубали 84 ялиці. По 57 із них уже встановлено збитки на суму понад 3,3 млн грн. Щодо решти 27 дерев триває судова інженерно-екологічна експертиза для визначення розміру шкоди.

Встановлено, що лісничий знав про факти незаконної вирубки, але не організував перевірку стану лісу, не вжив заходів для охорони території та припинення порушень. Крім того, він не складав актів чи протоколів про виявлені порушення і не повідомляв керівництво про протиправну діяльність.

Посадовця підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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Закарпаття ДБР

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