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До Лос-Анджелеса направили 700 морпіхів для відновлення порядку — Піт Хегсет

10:23, 10 червня 2025
Піт Хегсет повідомив, що морпіхів перекинули для захисту співробітників федеральних правоохоронних органів.
До Лос-Анджелеса направили 700 морпіхів для відновлення порядку — Піт Хегсет
Фото: AP
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Міністр оборони США Піт Хегсет повідомив, що700 військовослужбовців морської піхоти направили до Лос-Анджелеса для відновлення порядку. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Через посилення загроз для співробітників федеральних правоохоронних органів та федеральних будівель, близько 700 військовослужбовців морської піхоти США з табору Пендлтон перекинуті до Лос-Анджелеса для відновлення порядку.

Ми зобов'язані захищати співробітників федеральних правоохоронних органів — навіть якщо Гевін Ньюсом (губернатор штату Каліфорнія, - ред) цього не зробить», - заявив він.

Сам Гевін Ньюсом відреагував на відправлення військовослужбовців до Лос-Анджелеса.

«Мені щойно повідомили, що Трамп відправляє ще 2000 військовослужбовців Гвардії до Лос-Анджелеса.

Перші 2000? Їм не дали ні їжі, ні води. Розгорнуто лише близько 300 — решта сидять, невикористані, у федеральних будівлях без наказів.

Йдеться не про громадську безпеку. Йдеться про те, щоб погладити его небезпечного президента.

Це безрозсудно. Безглуздо. І неповага до наших військ», - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що подає позов проти президента США Дональда Трампа через рішення відправити війська Національної гвардії до Лос-Анджелеса.

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США

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