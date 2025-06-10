В Лос-Анджелес направили 700 морпехов для восстановления порядка — Пит Хегсет

Пит Хегсет сообщил, что морпехов перебросили для защиты сотрудников федеральных правоохранительных органов.

Фото: AP

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Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что 700 военнослужащих морской пехоты направили в Лос-Анджелес для восстановления порядка. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Из-за усиления угроз в отношении сотрудников федеральных правоохранительных органов и федеральных зданий около 700 военнослужащих морской пехоты США из лагеря Пендлтон переброшены в Лос-Анджелес для восстановления порядка.

Мы обязаны защищать сотрудников федеральных правоохранительных органов — даже если Гэвин Ньюсом (губернатор штата Калифорния, - ред) этого не сделает», — заявил он.

Сам Гэвин Ньюсом отреагировал на отправку военнослужащих в Лос-Анджелес.

«Мне только что сообщили, что Трамп отправляет еще 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

Первые 2000? Им не дали ни еды, ни воды. Развернуты были лишь около 300 — остальные сидят, неиспользованные, в федеральных зданиях без приказов.

Речь идет не о общественной безопасности. Речь идет о том, чтобы потешить эго опасного президента.

Это безрассудно. Бессмысленно. И неуважительно по отношению к нашим войскам», — написал он на своей странице в соцсети X.

Напомним, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подает иск против президента США Дональда Трампа из-за решения отправить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

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