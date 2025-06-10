Практика судов
  1. В мире

В Лос-Анджелес направили 700 морпехов для восстановления порядка — Пит Хегсет

10:23, 10 июня 2025
Пит Хегсет сообщил, что морпехов перебросили для защиты сотрудников федеральных правоохранительных органов.
В Лос-Анджелес направили 700 морпехов для восстановления порядка — Пит Хегсет
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что 700 военнослужащих морской пехоты направили в Лос-Анджелес для восстановления порядка. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Из-за усиления угроз в отношении сотрудников федеральных правоохранительных органов и федеральных зданий около 700 военнослужащих морской пехоты США из лагеря Пендлтон переброшены в Лос-Анджелес для восстановления порядка.

Мы обязаны защищать сотрудников федеральных правоохранительных органов — даже если Гэвин Ньюсом убернатор штата Калифорния, - ред)  этого не сделает», — заявил он.

Сам Гэвин Ньюсом отреагировал на отправку военнослужащих в Лос-Анджелес.

«Мне только что сообщили, что Трамп отправляет еще 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

Первые 2000? Им не дали ни еды, ни воды. Развернуты были лишь около 300 — остальные сидят, неиспользованные, в федеральных зданиях без приказов.

Речь идет не о общественной безопасности. Речь идет о том, чтобы потешить эго опасного президента.

Это безрассудно. Бессмысленно. И неуважительно по отношению к нашим войскам», — написал он на своей странице в соцсети X.

Напомним, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подает иск против президента США Дональда Трампа из-за решения отправить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нардепы обсуждают идею отключения мобильного интернета во время атак «шахедов» и идентификацию всех мобильных абонентов

Александр Федиенко также решил провести опрос, нужно ли отключать мобильный интернет во время воздушных атак.

Верховный Суд подтвердил взыскание морального вреда в пользу шахтера, получившего хроническое профессиональное заболевание

Возложение обязанности возместить причиненный моральный вред может иметь место только при условии, когда вред был вызван противоправным поведением ответственного за него лица.

Отсутствие добросовестности исключает возможность приобретения права собственности на квартиру по приобретательной давности – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при разрешении споров о признании права собственности по приобретательной давности имеет значение факт добросовестности заявителя именно на момент получения им имущества.

О годности к службе будут приходить пуш-уведомления в Резерв+ после того, как парламент примет закон об автоматической передаче данных

Верховная Рада примет закон, который позволит автоматическую передачу данных от учреждений здравоохранения в Реестр военнообязанных для целей определения пригодности к военной службе.

Расположение земельного участка возле водного объекта еще не означает, что он относится к землям водного фонда – Верховный Суд

Прокурор указывал, что решение городского совета принято с нарушением земельного и водного законодательства, поскольку спорный земельный участок расположен вблизи озер и накладывается на прибрежную защитную полосу.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області