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Управление наследственным имуществом – когда необходимо и кто может его осуществлять

10:44, 10 июня 2025
Для обеспечения целостности имущества или уменьшения стоимости предусмотрена возможность назначить лицо для осуществления управления наследством до явки наследников или до его принятия.
Управление наследственным имуществом – когда необходимо и кто может его осуществлять
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Наследство может включать имущество, которое требует постоянного ухода, содержания или совершения юридических или фактических действий для сохранения его состояния. К такому имуществу относятся жилые дома, частные предприятия, ценные бумаги, земельные участки, сельскохозяйственные животные и тому подобное. Для обеспечения целостности этого имущества, предотвращения его порчи, потери хозяйственного назначения или уменьшения стоимости украинское законодательство предусматривает возможность назначения управляющего наследства до момента появления наследников или принятия наследства, объясняет Министерство юстиции Украины.

В соответствии со статьей 1285 Гражданского кодекса Украины (ГК), статьи 61 Закона Украины «О нотариате» и главы 9 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, управление наследственным имуществом регулируется четкими нормами.

В случае отсутствия наследников или исполнителя завещания, если в наследство входит земельный участок, управляющим назначается сельский, поселковый или городской совет по месту расположения участка. Лицо, которое управляет наследством, имеет право совершать любые необходимые действия для его сохранения до появления наследников или принятия наследства. За выполнение этих обязанностей управляющий имеет право на плату, как предусмотрено Гражданским кодексом. При этом передача имущества в управление не означает перехода права собственности к управляющему.

Заключение договора на управление наследством

В соответствии с пунктом 9 главы 9 раздела ІІ Порядка договор на управление наследством заключается нотариусом с соблюдением требований части второй статьи 212 ГК. Согласно ей лица, совершающие сделку, имеют право обусловить прекращение прав и обязанностей обстоятельством, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет (отменяющее обстоятельство).

Текст договора излагается без применения специальных бланков нотариальных документов согласно акту описи наследственного имущества, который является неотъемлемой частью договора (перечень этого имущества может излагаться в тексте договора). Договор на управление наследством не регистрируется в реестре для регистрации нотариальных действий. Информация о заключении договора на управление наследством заносится в Книгу учета договоров на управление наследством.

При заключении указанной сделки нотариус обязан убедиться в том, что это имущество было собственностью наследодателя на момент открытия наследства, о чем указывается в тексте договора со ссылкой на реквизиты соответствующего документа (при наличии).

Прекращение действия договора на управление наследством

Если к нотариусу по месту открытия наследства поступило заявление о принятии наследства нотариус сообщает лицу, с которым заключен договор на управление наследством, о прекращении действия сделки.

В случае отсутствия наследников по закону и по завещанию, устранения их от права на наследование, непринятия наследства никем из наследников, а также отказа от его принятия заключенный договор на управление наследством действует до принятия судом решения о признании наследства выморочным (пункт 10 главы 9 раздела ІІ Порядка).

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наследство Министерство юстиции Украины

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