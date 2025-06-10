Киев пережил один из самых сильных ударов — фото и подробности последствий обстрела

Как известно, Россия нанесла массированный удар шахедами по Киеву. Во многих районах города есть разрушения и сильные пожары.
После атаки над Киевом образовалось плотное дымовое облако, вызвавшее ухудшение качества воздуха. Также для ликвидации последствий атаки привлекли вертолет.
По данным прокуратуры, а в результате обстрела пострадали 4 человека, среди которых работник полиции.
В Оболонском районе значительные повреждения получили квартиры в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей.
В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно.
В Подольском районе – падение обломков дронов возле АЗС.
В Соломенском районе в результате атаки БпЛА поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома.
В Шевченковском районе поврежден продуктовый рынок.
Продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев.
Напомним, что Владимир Зеленский прокомментировал обстрел в ночь на 10 июня и отметил, что ответом на российские удары должны быть конкретные действия партнеров.
Отметим, что Одесса также пострадала от атаки шахедов, там двое погибших и поврежден родильный дом.
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