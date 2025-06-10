В Киеве привлекли вертолет для тушения пожаров после обстрела, видео

Небо над Киевом затянуло дымом.

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Пожарный вертолет привлекли к ликвидации последствий массированного обстрела Киева. Пока небо в столице затянуто дымом.

Из-за задымленности киевлян просят не открывать окна.

Напомним, что семь районов Киева получили повреждения в результате массированного обстрела. После атаки над Киевом образовалось плотное дымовое облако, вызвавшее ухудшение качества воздуха.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 322 воздушными целями, из которых 284 были ликвидированы.

Враг использовал 315 шахедов, а также 2 баллистических ракеты KN-23 и 5 крылатых Искандер-К.

Зафиксировано попадание в 11 местах, обломки упали в 16 локациях. Основной удар был направлен в Киев.

Отметим, что Одесса также пострадала от атаки шахедов, там двое погибших и поврежден родильный дом.

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