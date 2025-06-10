В ПФУ объяснили, как предприятию осуществлять благотворительное пенсионное пожертвование в пользу бывшего работника

Если благотворительное пожертвование адресное, 70% суммы выплачивается пенсионеру, 30 процентов суммы направляется в бюджет ПФУ

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Пенсионный фонд в Донецкой области рассказывает, как предприятию осуществлять благотворительное пенсионное пожертвование в пользу бывшего работника.

Если благотворительное пожертвование адресное, 70 процентов суммы выплачивается пенсионеру, 30 процентов суммы направляется в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс для выплаты пенсий (ст. 72-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

К примеру, если благотворительное пожертвование составляет 10 000 грн, пенсионер получит 7 000 грн.

Пожертвовать можно, воспользовавшись вебпорталом электронных услуг ПФУ.

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