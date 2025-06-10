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Одессу атаковали шахеды — под удар попал роддом и жилые дома, двое погибших, фото

08:43, 10 июня 2025
Более 10 шахедов атаковали Одессу, в результате чего два человека погибли.
Одессу атаковали шахеды — под удар попал роддом и жилые дома, двое погибших, фото
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В ночь на 10 июня Россия нанесла удар шахедами по Одессе. Под обстрел попал роддом. К сожалению, два человека от полученных ранений погибли.

По данным прокуратуры, пострадали девять местных жителей. Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

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Одесса обстрел

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