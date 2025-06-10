Одессу атаковали шахеды — под удар попал роддом и жилые дома, двое погибших, фото

Более 10 шахедов атаковали Одессу, в результате чего два человека погибли.

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В ночь на 10 июня Россия нанесла удар шахедами по Одессе. Под обстрел попал роддом. К сожалению, два человека от полученных ранений погибли.

По данным прокуратуры, пострадали девять местных жителей. Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

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