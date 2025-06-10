Киев затянуло дымом после комбинированного обстрела — в каких районах самое плохое качество воздуха

В Киеве очень плохой воздух после ночной атаки.

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Киев пережил массированный комбинированный обстрел. После атаки над городом образовалось плотное дымовое облако, вызвавшее ухудшение качества воздуха. Киевлян призывают закрыть окна.

По данным сайта SaveEcoBot, максимальный индекс загрязнения атмосферы в 7 утра достиг отметки 121 (датчик установлен на улице Михаила Драгоманова). Такой уровень означает вредное состояние воздуха для чувствительных категорий людей.

Худшая ситуация сложилась в Голосеевском районе, а также на Позняках.

Напомним, что семь районов Киева получили повреждения в результате массированного обстрела.

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