Киев затянуло дымом после комбинированного обстрела — в каких районах самое плохое качество воздуха

Киев пережил массированный комбинированный обстрел. После атаки над городом образовалось плотное дымовое облако, вызвавшее ухудшение качества воздуха. Киевлян призывают закрыть окна.
По данным сайта SaveEcoBot, максимальный индекс загрязнения атмосферы в 7 утра достиг отметки 121 (датчик установлен на улице Михаила Драгоманова). Такой уровень означает вредное состояние воздуха для чувствительных категорий людей.
Худшая ситуация сложилась в Голосеевском районе, а также на Позняках.
Напомним, что семь районов Киева получили повреждения в результате массированного обстрела.
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