Київ затягнуло димом після комбінованого обстрілу — у яких районах найгірша якість повітря

Київ пережив масований комбінований обстріл. Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Киян закликають зачинити вікна.
За даними сайту SaveEcoBot, максимальний індекс забруднення атмосфери о 7 ранку сягнув позначки 121 (датчик встановлено на вулиці Михайла Драгоманова). Такий рівень означає шкідливий стан повітря для чутливих категорій людей.
Найгірша ситуація склалася в Голосіївському районі, а також на Позняках. Дніпровський та Шевченківський район також сильний запах гару, якість повітря значно погіршена.
Нагадаємо, що сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок масованого обстрілу.
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