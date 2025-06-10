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У ПФУ пояснили, як підприємству здійснювати благодійну пенсійну пожертву на користь колишнього працівника

09:08, 10 червня 2025
Якщо благодійна пожертва адресна, 70% суми виплачується пенсіонеру, 30 відсотків суми спрямовується до бюджету ПФУ.
У ПФУ пояснили, як підприємству здійснювати благодійну пенсійну пожертву на користь колишнього працівника
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Пенсійний фонд у Донецької області розповідає, як підприємству здійснювати благодійну пенсійну пожертву на користь колишнього працівника. 

Якщо благодійна пожертва адресна, 70 відсотків суми виплачується пенсіонеру, 30 відсотків суми спрямовується до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій (ст. 72-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 000 грн, пенсіонер отримає 7 000 грн.

Зробити пожертву можна, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ.

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Пенсійний фонд

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