Київ пережив один із найбільших ударів — фото та подробиці наслідків обстрілу

Багато житлових будинків постраждали внаслідок атаки шахедами по столиці.

Фото: Київська міська прокуратура

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Як відомо, Росія завдала масованого удару шахедами по Києву. У багатьох районах міста є руйнування та сильні пожежі. Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Також для ліквідації наслідків атаки залучили гелікоптер.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілу постраждали 4 осіб, серед яких працівник поліції.

В Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів.

У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру, а у Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.

Також у Подільському районі зафіксовано падіння уламків дронів біля АЗС, а у Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.

У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок.

Триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл в ніч на 10 червня та додав, що відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії з боку партнерів.

Зазначимо, що Одеса також постраждала від атаки шахедів, там двоє загиблих та пошкоджено пологовий будинок.

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