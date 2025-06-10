Російські удари гучніші, ніж намагання США та інших у світі примусити РФ до миру, — Зеленський прокоментував обстріл Києва, фото

Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії, — підкреслив Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку по Україні шахедами та ракетами. Він зазначив, що вже котру ніч замість припинення вогню тривають обстріли.

"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру", - зазначив Президент.

За його словами, вночі був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.

Зеленський додав, що загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – шахеди, та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва.

"Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - додав Президент.

Володимир Зеленський заявив, що відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, що сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок масованого обстрілу. Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря.

Зазначимо, що Одеса також постраждала від атаки шахедів, там двоє загиблих та пошкоджено пологовий будинок.

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