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Российские удары громче попыток США и других в мире принудить РФ к миру, — Зеленский прокомментировал обстрел Киева, фото

09:35, 10 июня 2025
Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Российские удары громче попыток США и других в мире принудить РФ к миру, — Зеленский прокомментировал обстрел Киева, фото
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку по Украине шахедами и ракетами. Он отметил, что уже ночь вместо прекращения огня продолжаются обстрелы.

"Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру", - отметил Президент.

По его словам, ночью был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина.

Зеленский добавил, что всего в ударе россияне применили 315 дронов, из них 250 – шахеды, и 7 ракет, в том числе 2 – баллистика северокорейского производства.

"Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", - добавил Президент.

Владимир Зеленский заявил, что ответом на российские удары должны быть конкретные действия.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильным. Действия других в мире, призывающих к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - подытожил глава государства.

Напомним, что семь районов Киева получили повреждения в результате массированного обстрела. После атаки над Киевом образовалось плотное дымовое облако, вызвавшее ухудшение качества воздуха.

 

Отметим, что Одесса также пострадала от атаки шахедов, там двое погибших и поврежден родильный дом.

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