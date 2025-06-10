У Києві залучили гелікоптер для гасіння пожеж після обстрілу, відео

Небо над Києвом затягнуло димом.

Фото: ДСНС

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Пожежний гелікоптер залучили до ліквідації наслідків масованого обстрілу Києва. Наразі небо у столиці затягнуте димом.

Через задимленість киян просять не відкривати вікна.

Нагадаємо, що сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок масованого обстрілу. Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря.

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями, з яких 284 було ліквідовано.

Ворог використав 315 шахедів, а також 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих Іскандер-К.

Зафіксовано влучання в 11 місцях, уламки впали у 16 локаціях. Основний удар був спрямований на Київ.

Зазначимо, що Одеса також постраждала від атаки шахедів, там двоє загиблих та пошкоджено пологовий будинок.

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