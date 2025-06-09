Трамп пояснив рішення про розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі та розкритикував владу Каліфорнії

За словами Трампа, «Лос-Анджелес був би повністю знищений» без введення Нацгвардії.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп назвав «правильним» рішення відправити Національну гвардію до Лос-Анджелеса, заявивши, що без цього місто було б «повністю знищене» через насильницькі протести. Про це він написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

У повідомленні Трамп різко розкритикував губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, якого він образливо назвав Newscum, та міську голову Лос-Анджелеса Карен Басс. За його словами, вони мали б подякувати йому за втручання.

«Ми прийняли правильне рішення, відправивши Національну гвардію на боротьбу з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений. Дуже некомпетентний «губернатор» Гевін Ньюсом і «мер» Карен Басс повинні були б сказати: «ДЯКУЄМО ВАМ, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП, ВИ ТАКИЙ ЧУДОВИЙ. МИ БУЛИ Б НІЧИМ БЕЗ ВАС, СЕР». Замість цього вони вирішили брехати жителям Каліфорнії та Америки, кажучи, що ми не були потрібні, і що це «мирні протести». Лише один погляд на фотографії та відеозаписи насильства і руйнувань скаже вам все, що вам потрібно знати. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб наші громадяни були в безпеці, щоб разом ми могли ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!», — заявив Трамп.

Нагадаємо, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що подає позов проти президента США Дональда Трампа через рішення відправити війська Національної гвардії до Лос-Анджелеса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.