На Закарпатье лесничий закрыл глаза на вырубку деревьев в заповеднике на более 3,3 млн гривен

Лесничего на Закарпатье подозревают в содействии незаконной вырубке 84 пихт.

Фото: ГБР

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Работники Государственного бюро расследований объявили подозрение лесничему Свидовецкого лесничества, входящего в филиал «Ясинянское ЛМГ» ГП «Леса Украины», из-за причастности к незаконной вырубке ценных деревьев. По предварительным оценкам, государству нанесен ущерб на сумму более 3,3 миллиона гривен. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в 2022-2023 годах на территории Свидовецкого лесничества, расположенного в пределах природно-заповедного фонда, незаконно срубили 84 пихты. По 57 из них уже установлен ущерб на сумму более 3,3 млн грн. По остальным 27 деревьев продолжается судебная инженерно-экологическая экспертиза для определения размера ущерба.

Установлено, что лесничий знал о фактах незаконной вырубки, но не организовал проверку состояния леса, не принял меры для охраны территории и прекращения нарушений. Кроме того, он не составлял актов или протоколов о выявленных нарушениях и не сообщал руководство о противоправной деятельности.

Чиновника подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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