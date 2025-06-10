Израиль депортирует Грету Тунберг с активистами, которые направлялись в Сектор Газа

Активистов доставили в аэропорт для дальнейшей депортации.

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В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что активистов, направлявшихся на судне в сектор Газа, среди которых Грета Тунберг, доставили в аэропорт для дальнейшей депортации. Об этом сообщили в МИД Израиля.

По данным ведомства, часть пассажиров покинет Израиль в ближайшие часы. В аэропорту с пассажирами встретились консулы их стран.

В МИД добавили, что отказывающихся подписать документы о депортации передадут судебным органам в соответствии с израильским законодательством для утверждения принудительной депортации.

Напомним, что израильские военные задержали лодку с Гретой Тунберг, которая направлялась в Газу, и буксируют ее в израильский порт.

Тунберг отправилась на судне по Средиземному морю в направлении Газы совместно с 11 другими активистами. Заявлялось, что они пытались доставить гуманитарную помощь. Ситуацию с Тунбергом израильский МИД назвал «медиа-провокацией, единственной целью которой было получение огласки».

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