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Израильские военные задержали лодку с Тунберг, которая направлялась в Газу — МИД называет это провокацией

17:24, 9 июня 2025
После задержания пассажиров лодки, среди которых была и Тунберг, отправят обратно домой.
Израильские военные задержали лодку с Тунберг, которая направлялась в Газу — МИД называет это провокацией
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Израильские военные задержали лодку с Гретой Тунберг, которая направлялась в Газу, и буксируют её в израильский порт. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

МИД Израиля заявил, что путешествие яхты в Газу было провокацией, а пассажиров отправят обратно домой.

«Селфи-яхта» безопасно направляется к берегам Израиля. Пассажиры в безопасности, им обеспечили бутерброды и воду, и ожидается, что они вернутся в свои страны», — говорится в сообщении МИД Израиля в социальной сети Х.

Ситуацию с Тунберг израильское МИД назвал «медийной провокацией, единственной целью которой было привлечение внимания».

В МИД заявили, что речь шла о меньшей чем одной грузовой машине помощи.

«За последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1200 грузовиков с помощью, а кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций пищи непосредственно гражданскому населению в Газе. Существуют способы доставки помощи в сектор Газа — они не включают селфи в Instagram. Та крошечная помощь, которая была на яхте и не была использована «знаменитостями», будет передана в Газу настоящими гуманитарными каналами», — говорится в сообщении МИД.

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