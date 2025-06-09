Ізраїльські військові затримали човен із Тунберг, що прямував до Гази – МЗС каже про провокацію

Після затримання пасажирів човна, серед яких була і Тунберг, направлять назад додому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїльські військові затримали човен із Ґретою Тунберг, який прямував до Гази, та буксирують його до ізраїльського порту. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

МЗС Ізраїлю заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, а пасажирів відправлять назад додому.

««Селфі-яхта» безпечно прямує до берегів Ізраїлю. Пасажири в безпеці, їм забезпечили бутерброди та воду, і очікується, що вони повернуться до своїх країн», — йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю в соціальній мережі Х.

Ситуацію з Тунберг ізраїльське МЗС назвало «медіа-провокацією, єдиною метою якої було отримання розголосу».

В МЗС заявили, що мова йшла менше ніж одна вантажівка допомоги.

«Протягом останніх двох тижнів до Гази з Ізраїлю в'їхало понад 1200 вантажівок з допомогою, а крім того, Гуманітарний фонд Гази роздав близько 11 мільйонів страв безпосередньо цивільному населенню в Газі. Існують способи доставки допомоги до сектору Газа — вони не передбачають селфі в Instagram. Та крихітна кількість допомоги, яка була на яхті та не була спожита «знаменитостями», буде передана до Гази реальними гуманітарними каналами», — йдеться у дописі МЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.