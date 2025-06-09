Україна працює над обміном тілами загиблих воїнів «6000 на 6000» — Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров також нагадав про домовленності у Стамбулі щодо поетапного поверненнявійськовополонених.

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Україна працює над обміном тілами загиблих солдатів із РФ у форматі "6000 на 6000". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він надав, що домовленості в Стамбулі передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених, а саме:

тяжкопоранених;

військових із серйозними хворобами;

молодих військовослужбовців до 25 років.

Умєров зазначив, що 9 червня відбувся перший етап масштабного обміну полоненими з Росією, у рамках якого додому повернули молодих захисників віком до 25 років.

Міністр додав, що процес обміну продовжиться найближчими днями.

"Також триває дуже чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення «на щиті» понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес також передбачений домовленостями", – зазначив Умєров.

За словами Рустема Умєрова, Україна щодня працює над тим, щоб формула обміну "всіх на всіх" стала реальністю.

Нагадаємо, що Україна розпочала процес повернення своїх громадян із російського полону відповідно до Стамбульських домовленостей. Серед повернених — воїни Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та ТрО.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, коли почнеться обмін тілами загиблих між Україною та РФ.

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