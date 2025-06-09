Мобілізація обвинуваченого у корупційній справі не буде автоматично призводити до зупинки розгляду справи — комітет рекомендував прийняти закон

Необхідною умовою для зупинення буде встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такого обвинуваченого, в тому числі у режимі відеоконференції, у зв’язку із його безпосередньою участю у заходах із забезпечення оборони України.

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Якщо обвинувачений у корупційній справі мобілізувався, це не буде автоматично призводити до зупинки розгляду справи у суді. Відповідні зміни передбачені законопроектом 13271-1, який Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в цілому як закон.

Так, перехідні положення КПК пропонується доповнити пунктом 20-10 такого змісту.

Судове провадження стосовно обвинуваченого у скоєнні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, та який призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятий на військову службу за контрактом, може зупинятись судом за клопотанням сторони кримінального провадження або за власною ініціативою лише у разі встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такої особи у судовому провадженні, в тому числі у режимі дистанційного судового провадження (відеоконференції), у зв’язку із безпосередньою участю такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Обставини, що свідчать про неможливість участі у судовому провадженні такої особи, встановлюються судом на підставі документів та інших відомостей, які свідчать про безпосередню участь такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Судове провадження, яке раніше було зупинене на підставі статті 335 КПК, може бути відновлено судом за клопотанням сторони кримінального провадження або за власною ініціативою у разі встановлення факту, що особа перестала брати безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України та може брати участь у судовому провадженні, у тому числі у режимі дистанційного судового провадження (відеоконференції).

Разом з тим, на відміну від іншого законопроекту 13284 на цю тематику, зміни пропонуються не до самого КПК, а до його перехідних положень.

Нагадаємо, що наразі відповідно до статті 335 КПК призов особи для проходження військової служби є підставою для зупинення судового провадження. Ці зміни було внесено до законодавства у 2022 році.

Іншим законопроектом 13284 пропонується, аби час, проведений на військовій службі, не впливав на строк давності, після спливу якого особу, яка вчинила корупційний злочин, вже не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

«Судово-юридична газета» раніше також проаналізувала зміни, які пропонується внести законопроектом 13271-1 до КУпАП, КК та КПК щодо відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення. Нагадаємо, що законопроект пройшов обговорення у Комітеті за участі представників НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та інших.

Автор: Наталя Мамченко

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