Практика судів
  1. В Україні

В Одесі військовий ТЦК за 6,5 тис доларів обіцяв зняти ухилянта з розшуку

19:50, 9 червня 2025
До військовослужбовця одного з ТЦК звернувся чоловік із проханням допомогти за хабар зняти з розшуку особу, яка ухилялася від мобілізації.
В Одесі військовий ТЦК за 6,5 тис доларів обіцяв зняти ухилянта з розшуку
Фото: gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці затримали командира відділення взводу охорони одного з районних ТЦК та його спільника, які обіцяли зняття з розшуку за хабар в 6,5 тис доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. 

Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Зазначається, що у квітні 2025 року до військовослужбовця одного з районних ТЦК звернувся громадянин, який попросив вирішити питання щодо зняття з розшуку особи, що ухилялася від мобілізації. За 1,5 тис. доларів США військовий пообіцяв вплинути на посадових осіб для вирішення цієї проблеми.

Після того як чоловік погодився на умови, сума хабаря збільшилась до 6,5 тис. доларів. У квітні підозрюваний отримав першу частину неправомірної вигоди і повідомив, що зняття з розшуку буде здійснено через Болградський РТЦК та СП Одеської області. Додатково він передав контакти свого спільника для подальшого узгодження питання.

Через місяць, після отримання другої частини грошей, обох підозрюваних було затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

хабар Одеса ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одна ВЛК оглядатиме людину, а інша ВЛК оцінюватиме анонімні дані – у Міноборони планують реформу

Катерина Черногоренко розповіла, що планується реалізувати дві процедури окремо – медичний огляд буде робити одна ВЛК, а інша буде оцінювати набір переданих до системи даних, а не людину.

Перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів обмежать строками

Відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

Мобілізація обвинуваченого у корупційній справі не буде автоматично призводити до зупинки розгляду справи — комітет рекомендував прийняти закон

Необхідною умовою для зупинення буде встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такого обвинуваченого, в тому числі у режимі відеоконференції, у зв’язку із його безпосередньою участю у заходах із забезпечення оборони України.

Поріг для відповідальності за недостовірне декларування піднімуть, за незаконне збагачення — зменшать: комітет рекомендував прийняти закон

Зміни до КУпАП, КК та КПК рекомендовані до прийняття в цілому з урахуванням пропозицій НАЗК, НАБУ і САП.

Якщо подружжя вже судиться щодо розірвання шлюбу в іноземному суді, то український суд має залишити позов без розгляду – Верховний Суд

Позов про розірвання шлюбу знаходиться на розгляді у Франції, тому український суд залишив позовну заяву без розгляду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва