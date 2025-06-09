В Одесі військовий ТЦК за 6,5 тис доларів обіцяв зняти ухилянта з розшуку

До військовослужбовця одного з ТЦК звернувся чоловік із проханням допомогти за хабар зняти з розшуку особу, яка ухилялася від мобілізації.

Фото: gp.gov.ua

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В Одесі правоохоронці затримали командира відділення взводу охорони одного з районних ТЦК та його спільника, які обіцяли зняття з розшуку за хабар в 6,5 тис доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Зазначається, що у квітні 2025 року до військовослужбовця одного з районних ТЦК звернувся громадянин, який попросив вирішити питання щодо зняття з розшуку особи, що ухилялася від мобілізації. За 1,5 тис. доларів США військовий пообіцяв вплинути на посадових осіб для вирішення цієї проблеми.

Після того як чоловік погодився на умови, сума хабаря збільшилась до 6,5 тис. доларів. У квітні підозрюваний отримав першу частину неправомірної вигоди і повідомив, що зняття з розшуку буде здійснено через Болградський РТЦК та СП Одеської області. Додатково він передав контакти свого спільника для подальшого узгодження питання.

Через місяць, після отримання другої частини грошей, обох підозрюваних було затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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