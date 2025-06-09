В Одессе военный ТЦК за 6,5 тыс долларов обещал снять уклониста с розыска

К военнослужащему одного из ТЦК обратился мужчина с просьбой помочь за взятку снять с розыска лицо, уклоняющееся от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители задержали командира отделения взвода охраны одного из районных ТЦК и его сообщника, обещавших снятие с розыска за взятку в 6,5 тыс долларов. Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Им доложено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Отмечается, что в апреле 2025 года к военнослужащему одного из районных ТЦК обратился гражданин, попросивший решить вопрос о снятии с розыска уклоняющегося от мобилизации лица. За 1,5 тыс. долларов США военный пообещал повлиять на должностных лиц для решения этой проблемы.

После того, как мужчина согласился на условия, сумма взятки увеличилась до 6,5 тыс. долларов. В апреле подозреваемый получил первую часть неправомерной выгоды и сообщил, что снятие с розыска будет осуществлено через Болградский РТЦК и СП Одесской области. Дополнительно он передал контакты своему сообщнику для дальнейшего согласования вопроса.

Через месяц, после получения второй части денег, оба подозреваемых были задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.