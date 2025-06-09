Минобороны анонсирует изменения в ВВК: украинцы смогут проходить осмотр у гражданских медиков

Если все пойдет по плану, до конца 2025 года человек сможет обратиться в любое учреждение здравоохранения и пройти осмотр на пригодность к военной службе у гражданских врачей.

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В рамках новых инициатив Министерства обороны Украины до конца 2025 года граждане смогут самостоятельно выбирать больницу для прохождения медосмотра гражданскими врачами на пригодность к военной службе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко в интервью DOU.

Катерина Черногоренко сообщила, что в середине июня ожидается принятие закона, который позволит обмениваться данными между Электронной системой здравоохранения и реестром «Обериг». Это разблокирует возможность разделить визит к врачу и выводы о пригодности или непригодности. Дополнительный визит в ВЛК будет только по необходимости. Если все в порядке, человек не пойдет в ТЦК.

Как это будет работать:

После медицинского осмотра человек получает два уведомления: первое — о результате медицинского заключения, второе — пуш-уведомление в приложении «Резерв+» с подтверждением статуса пригодности или непригодности. Вся процедура будет автоматизирована, и человек сможет подписать заявление без посещения ТЦК, после чего все будет обработано онлайн.

«Для этого нужно принять закон и получить согласие на передачу медицинского дата-сета от Министерства здравоохранения. Если все пойдет по плану, до конца 2025 года человек сможет обратиться в любое учреждение здравоохранения, которое имеет контракт с НСЗУ, и пройти осмотр на пригодность к военной службе у гражданских врачей, там, где ему удобно, без лишних хлопот», — пояснила Черногоренко.

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