Верховный Суд подтвердил законность принудительного отчуждения акций «Укртатнафты» в пользу государства

Верховный Суд считает, что принудительное изъятие акций «Укртатнафты» было осуществлено согласно действующему законодательству.

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Верховный Суд подтвердил правомерность действий государства по принудительному отчуждению акций ПАО «ТФПНК «Укртатнафта» в условиях военного положения. Об этом сообщает Министерство юстиции.

5 июня ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании Relix Services Ltd. Решения судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска оставлены без изменений.

Верховный Суд подтвердил, что принудительное изъятие акций «Укртатнафты» произошло на законных основаниях — в соответствии с решением военного командования от 6 ноября 2022 года и положениями Закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Это дело является одним из множества, в рамках которых компании, связанные с бывшими владельцами корпоративных прав стратегически важных предприятий, оспаривают действия государства по отчуждению акций.

Судебные споры этой категории охватывают несколько типов требований: возврат акций, оспаривание решений военного командования, а также изменения в управлении и учредительных документах компаний. На июнь 2025 года в производстве судов Украины находятся 13 дел, участником которых является Кабинет Министров Украины (процессуальный представитель Минюста) и 2 дела, ответчиком в которых является Государство в лице Минюста. Во всех указанных делах приняты решения об отказе в удовлетворении иска.

Кроме того, Верховный Суд вынес окончательные судебные решения по 14 судебным делам.

Формирование судебной практики Верховного Суда в делах по принудительному отчуждению корпоративных прав в пользу государства в условиях военного положения подтверждает правомерность, обоснованность и законность решений, принятых государством в интересах национальной безопасности.

В Минюсте отметили, что принудительное отчуждение корпоративных прав ПАО «Укрнафта» и ПАО «ТФПНК «Укртатнафта» стало необходимым шагом для обеспечения обороноспособности, стабильности топливного рынка и безопасности граждан в условиях полномасштабной войны.

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