Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій «Укртатнафти» на користь держави

Верховний Суд вважає, що примусове вилучення акцій «Укртатнафти» було здійснено згідно з чинним законодавством.

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Верховний Суд підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

5 червня ВС залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позову залишено без змін.

Верховний Суд підтвердив, що примусове вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах — відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положень Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій.

Судові спори цієї категорії охоплюють кілька типів вимог: витребування акцій, оскарження рішень військового командування, а також зміни у менеджменті та установчих документах компаній. Станом на червень 2025 року, у провадженні судів України перебувають 13 справ, учасником у яких є Кабінет Міністрів України (процесуальний представник Мін’юст) та 2 справи відповідачем яких є Держава в особі Мін’юсту. У всіх вказаних справах прийняті рішення про відмову у задоволені позову.

Крім того, Верховний Суд виніс остаточні судові рішення у 14 судових справах.

Формування судової практики Верховного Суду у справах щодо примусового відчуження корпоративних прав на користь держави в умовах воєнного стану підтверджує правомірність, обґрунтованість і законність рішень, ухвалених державою в інтересах національної безпеки.

У Мінюсті зазначили, що примусове відчуження корпоративних прав ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» стало необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.

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