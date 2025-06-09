Перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів обмежать строками

Відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

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У законі про запобігання корупції встановлять строки зберігання відомостей у Реєстрі корупціонерів. Відповідні зміни передбачені законопроектом 13271-1, який Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в цілому як закон.

Зміни вносяться на виконання рішення ЄСПЛ у справі «Артем Ситник проти України». У цьому рішенні на користь екс-директора НАБУ Артема Ситника Європейський суд з прав людини зазначив, розглядаючи питання права на повагу до приватного життя Ситника, що «згідно з чинними правовими нормами в Україні, ім’я пана Ситника залишатиметься у реєстрі корупціонерів безстроково. Немає можливості його видалити. Така ситуація важко узгоджується з положенням Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з яким адміністративне правопорушення вважається погашеним через один рік».

Отже, статтю 59 Закону «Про запобігання корупції» пропонується доповнити ч. 4, відповідно до якої строк зберігання відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, буде становити:

відомостей про притягнення до цивільно-правової відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – 1 рік;

фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – 1 рік; відомостей про накладення адміністративного стягнення на фізичну особу за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення – 1 рік;

на фізичну особу за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення – 1 рік; відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – до погашення або зняття судимості з особи;

фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – до погашення або зняття судимості з особи; відомостей про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення – 5 років.

Після завершення цих строків відомості про особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення підлягають виключенню.

«Судово-юридична газета» раніше також проаналізувала зміни, які пропонується внести законопроектом 13271-1 до КУпАП, КК та КПК щодо відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення. Нагадаємо, що законопроект пройшов обговорення у Комітеті за участі представників НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та інших.

Автор: Наталя Мамченко

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