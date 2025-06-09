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Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками

19:00, 9 июня 2025
Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.
Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками
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В законе о предотвращении коррупции установят сроки хранения сведений в Реестре коррупционеров. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 13271-1, который Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом как закон.

Изменения вносятся во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Артем Сытник против Украины». В этом решении в пользу экс-директора НАБУ Артема Сытника Европейский суд по правам человека отметил, рассматривая вопрос права на уважение к частной жизни Сытника, что «согласно действующим правовым нормам в Украине, имя господина Сытника будет оставаться в реестре коррупционеров бессрочно. Нет возможности его удалить. Такая ситуация трудно согласуется с положением Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому административное правонарушение считается погашенным через один год».

Итак, статью 59 Закона «О предотвращении коррупции» предлагается дополнить ч. 4, согласно которой срок хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, будет составлять:

  • сведений о привлечении к гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;
  • сведений о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;
  • сведений о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – до погашения или снятия судимости с лица;
  • сведений о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

После завершения этих сроков сведения о лице в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, подлежат исключению.

«Судебно-юридическая газета» ранее также проанализировала изменения, которые предлагается внести законопроектом 13271-1 в КоАП, УК и УПК относительно ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Напомним, что законопроект прошел обсуждение в Комитете с участием представителей НАПК, НАБУ, САП, ВАКС и других.

 Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ законопроект ЕСПЧ САП НАПК ВАКС

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