Порог для ответственности за недостоверное декларирование поднимут, за незаконное обогащение – уменьшат: комитет рекомендовал принять закон

Изменения в КоАП, УК и УПК рекомендованы к принятию в целом с учетом предложений НАПК, НАБУ и САП.

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу и сразу в целом как закон законопроект 13271-1 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Перед этим, как писала «Судебно-юридическая газета», были проведены обсуждения с участием представителей НАБУ, САП, ВАКС, Офиса Генпрокурора и т.д.

Как отмечает комитет в заключении, он «считает необходимым учесть предложения, высказанные Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой».

Согласно законопроекту, порог ответственности за недостоверное декларирование будет повышен, а за незаконное обогащение, наоборот, — снижен. Как отметил представитель НАБУ во время обсуждения, повышение порога уголовной ответственности за недостоверное декларирование с 1,5 млн до 2,2 млн гривен «соответствует определенному обесцениванию национальной валюты и удорожанию жизни».

Итак, с учетом предложений антикоррупционных органов, в УК, УПК, КоАП, закон о предотвращении коррупции, ГПК, а также закон о воинской обязанности предлагается внести следующие изменения.

Изменения в КоАП

Вносятся изменения в примечание к статье 172-6 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований финансового контроля».

Так, если сейчас ответственность по КоАП наступает в случае недостоверного декларирования на сумму от 302 800 грн до 1 514 000 грн, то после изменений она будет наступать за «ошибку» в декларации от 454 200 до 2 271 000 грн.

А именно, в изменениях будет предусмотрено, что ответственность по статье 172-6 КоАП за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, относительно имущества или другого объекта декларирования, имеющего стоимость, наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Изменения в Уголовный кодекс

Декларирование недостоверной информации

Соответственно, до 2,271 млн грн сдвигается и предел недостоверного декларирования для уголовной ответственности должностных лиц.

Так, в ч. 1 статьи 366-2 УК «Декларирование недостоверной информации» будет предусмотрено, что ответственность за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов. То есть, от 2,27 млн до 7,57 млн грн.

В санкции увеличивается штраф за такое деяние – с максимального 68 000 грн до 102 000 грн.

В ч. 2 ст. 366-2 УК также увеличивается пороговая сумма недостоверного декларирования, за которую наступает ответственность за такое деяние, и размер наказания в виде штрафа.

Так, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции», если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 2500 прожиточных минимумов (7,57 млн грн) будут наказываться штрафом от 102 000 грн до 136 000 грн или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Незаконное обогащение

Сейчас ответственность по статье 368-5 (незаконное обогащение) наступает в случае приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы. То есть, активов на сумму более 9 841 000 грн.

Изменениями предлагается установить, что ответственность за незаконное обогащение наступает в случае приобретения активов, стоимость которых более чем на 3000 прожиточных минимумов превышает ее законные доходы. То есть, на 9 084 000 грн.

Таким образом, предел ответственности за незаконное обогащение будет понижен по сравнению с действующей редакцией на 757 тысяч грн.

Кроме того, примечание к этой статье, которое определяет, кто является лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, предлагается расширить.

Так, сейчас такими лицами являются лица, указанные в пункте 1 ч. 1 статьи 3 Закона «О предотвращении коррупции».

Предлагается, чтобы такими лицами также считались лица из подпункта «ґ» пункта 2 ч. 1 статьи 3 Закона «О предотвращении коррупции». То есть, председатели и члены экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

Итак, уточняется, что члены ВВК и бывших МСЭК также являются субъектами наказания за незаконное обогащение.

Изменения в УПК

Изменяется норма ч. 3 ст. 216 УПК, которая регулирует подследственность дел детективам органов БЭБ.

Так, сейчас детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191 (кроме случая, предусмотренного пунктом 2 ч. 3 этой статьи) и 364 УК, при условии что размер предмета такого уголовного правонарушения или причиненного им ущерба составляет от 500 до 2000 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (то есть, от 1,514 млн грн до 6,056 млн грн), установленного законом на время совершения уголовного правонарушения, и оно совершено должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, субъекта хозяйствования, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%, и досудебное расследование такого уголовного правонарушения не отнесено к подследственности ГБР или НАБУ.

Предлагается повысить размер предмета для подследственности БЭБ с 1,5-6 млн грн до 3-15 млн грн.

Также предлагается изменить условия подследственности НАБУ в пункте 2 ч. 5 ст. 216 УПК.

А именно, установить, что детективы НАБУ осуществляют расследование, если размер предмета уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 368, 369, 369-2 УК, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения уголовного правонарушения, а также предмет уголовного правонарушения или размер причиненного ущерба в уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 364, 410 УК, в 5 тысяч и более раз (сейчас – в 2 тысячи и более – прим. ред.) превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения уголовного правонарушения (если уголовное правонарушение совершено должностным лицом государственного органа, правоохранительного органа, воинского формирования, органа местного самоуправления, субъекта хозяйствования, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%).

Таким образом, по статье 191 УК и другим, определенным выше, НАБУ будет осуществлять расследование, если предмет преступления более 15,14 млн грн, а не 6 млн, как сейчас.

Пункт 20-9 раздела «Переходные положения» УПК предлагается дополнить нормой о том, что досудебное расследование уголовных правонарушений, сведения о которых внесены в ЕРДР и которые находятся в производстве НАБУ или БЭБ по состоянию на день вступления в силу как законом законопроекта 13271-1 продолжают осуществлять детективы НАБУ или БЭБ.

Также переходные положения УПК предлагается дополнить пунктом 20-10 следующего содержания.

Судебное производство в отношении обвиняемого в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения, и который призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или принят на военную службу по контракту, может останавливаться судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе только в случае установления судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого лица в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции), в связи с непосредственным участием такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности участия в судебном производстве лица, указанного в абзаце первом этого пункта, устанавливаются судом на основании документов и других сведений, свидетельствующих о непосредственном участии такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Судебное производство, которое ранее было остановлено на основании статьи 335 УПК, может быть возобновлено судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе в случае установления факта, что лицо, указанное в абзаце первом этого пункта, перестало принимать непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины и может принимать участие в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции).

Изменения в ГПК

В связи с внесением указанных изменений в КоАП и УК, в статье 290 Гражданского процессуального кодекса, которая регулирует предъявление иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, изменяется ч. 2 относительно условий предъявления иска – увеличивается размер «недостоверности» с 500 до 750 ПМ.

Соответственно в ГПК также расширяется круг лиц, которые являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за счет упомянутых выше председателей и членов экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, а также председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

Срок хранения сведений в Реестре коррупционеров

Статью 59 Закона «О предотвращении коррупции» предлагается дополнить ч. 4 относительно сроков хранения сведений в Реестре коррупционеров (во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Артем Сытник против Украины»).

Так, срок хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, в случае принятия изменений будет составлять:

сведений о привлечении к гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;

сведений о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;

сведений о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – до погашения или снятия судимости с лица;

сведений о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

После завершения этих сроков сведения о лице в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, подлежат исключению.

Изменения в закон о воинской обязанности

Кроме того, ч. 2 статьи 4 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предлагается дополнить нормой, согласно которой Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования не могут комплектоваться лицами, которые обвиняются в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения и уголовное производство в отношении которых находится на стадии судебного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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