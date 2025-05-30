В НАБУ, САП и ВАКС поддерживают идею повышения пороговой суммы для ответственности за недостоверное декларирование

Как отметил представитель НАБУ, повышение суммы расхождения с 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для уголовной ответственности за недостоверное декларирование соответствует реальной экономической ситуации.

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) концептуально поддерживают идею законопроектов о повышении порога для привлечения к ответственности за недостоверное декларирование. Об этом их представители заявили во время заседания рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое состоялось на этой неделе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты предлагают изменить условия для привлечения к ответственности за декларирование недостоверных сведений должностными лицами и незаконное обогащение. Соответствующие идеи воплощены в трех законопроектах 13271, 13271-1 и 13271-2, которые вносят изменения в Уголовный кодекс, УПК и КУоАП.

В частности, законопроектом 13271-1, инициаторами которого выступил 91 народный депутат, увеличиваются пороговые значения в статье 172-6 КУоАП и, соответственно, в статье 366-2 УК.

Так, предлагается, чтобы ответственность по статье 172-6 КУоАП наступала за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов. То есть, порог ответственности за административное коррупционное правонарушение будет наступать за расхождение данных на сумму от 454 200 грн, а не 302 800 грн (как сейчас). Таким образом, предлагается, чтобы ответственность за административное коррупционное правонарушение наступала, если чиновник или должностное лицо допустило расхождение в декларации на сумму от 454 200 грн до 2 271 000 грн.

Соответственно, с 1,5 млн грн до 2,2 млн грн сдвигается порог для ответственности по Уголовному кодексу. В ч. 1 статьи 366-2 УК «Декларирование недостоверной информации» предлагается установить, что будет наказываться умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов. То есть, от 2 271 000 грн.

Во время заседания рабочей группы представитель ВАКС отметила, что пороговые значения действительно нужно пересматривать. В то же время обратила внимание на необходимость повышения штрафов как меры наказания, потому что сейчас они незначительны. В целом ВАКС соглашается с актуальностью законопроектов и поддерживает их направленность, но имеет ряд замечаний.

Концептуально законопроект поддержал и заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

Представитель НАБУ Евгений Токарь указал, что НАБУ поддерживает общее направление законопроектов – как основного, так и альтернативного. По его словам, «есть понимание, что некоторые положения требуют обновления и актуализации», хотя, действительно, часть уголовных производств в случае принятия изменений будет закрыта.

Относительно поднятия порогов по статье 366-2 УК, он отметил, что НАБУ просит поддержать версию с поднятием порога от 750 ПМ, то есть от 1,5 млн до 2,2 млн. «Это соответствует определенному обесцениванию национальной валюты, подорожанию жизни, и это можно учесть, даже несмотря на то, что это может привести к закрытию некоторых уголовных производств», – отметил он.

В целом, у НАБУ есть определенные предостережения и пожелания, которые Бюро просит учесть, чтобы прийти к максимально сбалансированной версии.

Представитель Офиса Генпрокурора Александр Верба отметил, что в целом идея о повышении порогов не вызывает возражений у всех органов досудебного расследования, единственный вопрос – в их размере.

Автор: Наталя Мамченко

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