У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

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Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд концептуально підтримують ідею законопроектів щодо підвищення порогу для притягнення до відповідальності за недостовірне декларування. Про це їх представники зазначили під час засідання робочої групи при Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, яке відбулося цього тижня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати пропонують змінити умови для притягнення до відповідальності за декларування недостовірних відомостей посадовцями та незаконне збагачення. Відповідні ідеї втілені наразі у трьох законопроектах 13271, 13271-1 та 13271-2 про внесення змін до Кримінального кодексу, КПК, КУпАП.

Зокрема законопроектом 13271-1, ініціаторами якого виступили 91 народний депутат, збільшуються порогові значення у статті 172-6 КУпАП та, відповідно, у статті 366-2 КК.

Так, пропонується, щоб відповідальність за статтею 172-6 КУпАП наставала за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів. Тобто, поріг відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення наставатиме за розходження даних на суму від 454 200 грн, а не 302 800 грн (як зараз). Таким чином, пропонується, щоб відповідальність за адміністративне корупційне правопорушення наставала, якщо чиновник чи посадовець допустив розходження у декларації на суму від 454 200 грн до 2 271 000 грн.

Відповідно, з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн посувається поріг для відповідальності за Кримінальним кодексом. У ч. 1 статті 366-2 КК «Декларування недостовірної інформації» пропонується встановити, що буде каратися умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів. Тобто, від 2 271 000 грн.

Під час засідання робочої групи представник ВАКС зазначила, що порогові значення дійсно потрібно переглядати. Водночас звернула увагу на необхідність підвищення штрафів як міри покарання, бо наразі вони незначні. Загалом ВАКС погоджується з актуальністю законопроектів і підтримує їх спрямованість, але має низку зауважень.

Концептуально законопроект підтримав і заступник керівника САП Андрій Синюк.

Представник НАБУ Євген Токарь вказав, що НАБУ підтримує загальний напрямок руху законопроектів – як основного, так і альтернативного. За його словами, «є розуміння, що деякі положення потребують оновлення та актуалізації», хоча, дійсно, частина кримінальних проваджень у разі прийняття змін буде закрита.

Щодо підняття порогів за статтею 366-2 КК, він зазначив, що НАБУ просить підтримати версію з підняттям порогу від 750 ПМ, тобто від 1,5 млн до 2,2 млн. «Це відповідає певному знеціненню національної валюти, подорожчанню життя і це можна врахувати, навіть попри те, що це може призвести до закриття деяких кримінальних проваджень», зазначив він.

Загалом, у НАБУ є певні застереженні та побажання, які Бюро просить врахувати, щоб прийти до максимально збалансованої версії.

Представник Офісу Генпрокурора Олександр Верба зазначив, що в цілому ідея про підвищення порогів не викликає заперечення у всіх органів досудового розслідування, єдине питання в їх розмірі.

Автор: Наталя Мамченко

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