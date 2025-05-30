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Штучний інтелект Anthropic Claude Opus 4 шантажував розробників

16:46, 30 травня 2025
Спочатку ШІ робив натяки на погрози, але коли вони не спрацювали, то Claude Opus 4 почав погрожувати більш прямо.
Штучний інтелект Anthropic Claude Opus 4 шантажував розробників
Фото: regmedia.co.uk
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Новий штучний інтелект Anthropic Claude Opus 4 схильний до шантажу. Під час тестувань одному екземпляру моделі розробники дозволили дізнатися, коли його хочуть вивести з експлуатації. Також ШІ дали доступ до фейкових листів корпоративної пошти і модель використала дані, щоб шантажувати розробників, пише Fast Company.

Спочатку ШІ робив натяки на погрози, але коли вони не спрацювали, то Claude Opus 4 почав погрожувати більш прямо.

Тривожну поведінку також помітили фахівці незалежної дослідницької фірми Apollo Research. Вони спіймали Claude Opus 4 на тому, що він писав саморозмножувальних комп’ютерних черв'яків, фабрикував юридичну документацію та залишав приховані нотатки для майбутніх екземплярів себе, щоб скомпрометувати своїх розробників.

Зазначається, що у масовий доступ такі екземпляри не потрапляли. За словами представників Anthropic, на ранньому етапі спеціалісти виявили і усунули ці потенційні ризики.  

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штучний інтелект ШІ

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