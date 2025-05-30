У Києві обмежать рух на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича через ремонт

Ремонтні роботи проводитимуть поетапно.

Джерело фото: Freepik

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У суботу 31 травня з 8:00 до 20:00 у Києві частково обмежать рух транспорту на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Робітники ремонтуватимуть проїжджу частину на ділянці від вулиці Академіка Возіанова до вулиці Очаківської.

Ремонтні роботи проводитимуть поетапно, щоб забезпечити проїзд транспорту без повного перекриття руху.

У «Київавтодорі» додали, що роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.

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