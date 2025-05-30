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В Киеве ограничат движение на улицах Левка Мациевича и Владимира Сикевича из-за ремонта

22:54, 30 мая 2025
Ремонтные работы будут проводиться поэтапно.
В Киеве ограничат движение на улицах Левка Мациевича и Владимира Сикевича из-за ремонта
Источник фото: Freepik
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В субботу, 31 мая, с 8:00 до 20:00 в Киеве частично ограничат движение транспорта на улицах Левка Мациевича и Владимира Сикевича. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Рабочие будут ремонтировать проезжую часть на участке от улицы Академика Возианова до улицы Очаковской.

Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, чтобы обеспечить проезд транспорта без полного перекрытия движения.

В «Киевавтодоре» добавили, что работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

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