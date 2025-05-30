Сначала ИИ делал намеки на угрозы, но когда они не сработали, Claude Opus 4 начал угрожать более прямо.

Фото: regmedia.co.uk

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Новый искусственный интеллект Anthropic Claude Opus 4 склонен к шантажу. Во время тестирования одному экземпляру модели разработчики позволили узнать, когда его хотят вывести из эксплуатации. Также ИИ дали доступ к фейковым письмам корпоративной почты, и модель использовала данные, чтобы шантажировать разработчиков, пишет Fast Company.

Сначала ИИ делал намеки на угрозы, но когда они не сработали, Claude Opus 4 начал угрожать более прямо.

Тревожное поведение также заметили специалисты независимой исследовательской фирмы Apollo Research. Они поймали Claude Opus 4 на том, что он писал самовоспроизводящихся компьютерных червей, фабриковал юридическую документацию и оставлял скрытые заметки для будущих экземпляров себя, чтобы скомпрометировать своих разработчиков.

Отмечается, что в массовый доступ такие экземпляры не попадали. По словам представителей Anthropic, на раннем этапе специалисты выявили и устранили эти потенциальные риски.

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