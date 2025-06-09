В ТЦК объяснили, как получить дубликат удостоверения УБД

При потере или повреждении удостоверения УБД его можно заменить.

Фото: armyinform.com.ua

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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении.

Если удостоверение участника боевых действий (УБД), выданное по решению межведомственной комиссии Министерства по делам ветеранов Украины, утрачено или испорчено — лицо имеет возможность получить его дубликат.

Кто может воспользоваться услугой?

Это касается только тех Защитников и Защитниц, получивших статус УБД согласно решению межведомственной комиссии при Минветеранов.

1. Подготовьте документы:

• Заявление о замене удостоверения с указанием причин потери или порчи. В заявлении обязательно укажите номер мобильного телефона.

• При повреждении – оригинал испорченного удостоверения.

• Копия утраченного удостоверения (при наличии) или данные о его номере, серии и дате выдачи.

• Копии страниц паспорта (1, 2 и 11, 12), идентификационный код.

• Две фотографии размером 3×4 см.

2. Отправьте документы:

• Сканированные документы – по электронной почте [email protected]

• Фотографии – письмом через АО “Укрпочта” по адресу:

01001, г. Киев, пер. Музейный, 12, Министерство по делам ветеранов Украины.

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