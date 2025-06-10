Козы, свиньи, телята и четыре уклониста – в ГПСУ рассказали о новой маскировке для пересечения границы

На Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в Румынию среди скота.

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На Закарпатье пограничники разоблачили группу злоумышленников, которые пытались незаконно переправить четырех военнообязанных мужчин в Румынию, скрыв их в кузове грузовика среди скота. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда установили, что организаторы схемы планировали доставить в пограничную зону двух жителей Винницкой области, одного из Волыни и одного из Черкасской области под видом перевозки на выпас скота. Для этого они привлекли пастуха из села Розтоки и водителя грузового автомобиля «ГАЗ-66» из города Рахов.

Злоумышленники оборудовали кузов грузовика двойным днищем, где разместили мужчин, а сверху загрузили вещи для обустройства быта пастухов в долине, а также трех свиней, двух коз и одного теленка. По замыслу, в таком виде группу должны были довезти до места вблизи границы, откуда уклонисты пешком направлялись бы в Румынию. За эту «услугу» организаторы планировали получить 18 тысяч долларов США.

Во время осмотра места происшествия и обыска правоохранители изъяли грузовик «ГАЗ-66», денежные средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В адрес Раховского районного отдела полиции ГУНП в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Водителя и пастуха задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

Фото и видео: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

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