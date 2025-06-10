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Кози, свині, теля і чотири ухилянти – в ДПСУ розповіли про нове маскування для перетину кордону

08:12, 10 червня 2025
На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів до Румунії серед худоби.
Кози, свині, теля і чотири ухилянти – в ДПСУ розповіли про нове маскування для перетину кордону
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На Закарпатті прикордонники викрили групу зловмисників, які намагалися незаконно переправити чотирьох військовозобов’язаних чоловіків до Румунії, приховавши їх у кузові вантажівки серед худоби. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановили, що організатори схеми планували доставити до прикордонної зони двох жителів Вінниччини, одного з Волині та одного з Черкащини під виглядом перевезення на випасання худоби. Для цього вони залучили пастуха з села Розтоки та водія вантажного автомобіля «ГАЗ-66» із міста Рахів.

Зловмисники обладнали кузов вантажівки подвійним днищем, де розмістили чоловіків, а зверху завантажили речі для облаштування побуту пастухів на полонині, а також трьох свиней, двох кіз і одне теля. За задумом, у такому вигляді групу мали довезти до місця поблизу кордону, звідки ухилянти пішки прямували б до Румунії. За цю «послугу» організатори планували отримати 18 тисяч доларів США.

Під час огляду місця події та обшуку правоохоронці вилучили вантажівку «ГАЗ-66», грошові кошти в національній та іноземній валюті, мобільні телефони та інші речові докази. На адресу Рахівського районного відділу поліції ГУНП у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водія та пастуха затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

Фото та відео: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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Румунія прикордонники Державна прикордонна служба кордон

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