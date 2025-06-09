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Україна і РФ провели новий етап обміну полоненими, фото

15:09, 9 червня 2025
9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.
Україна і РФ провели новий етап обміну полоненими, фото
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Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.

«Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.

Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях.

Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає», - додав він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що під час обміну повернули українців до 25 років, переважно 2000 років народження.

«Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті Захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі», - зазначив він.

Також він додав, що переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

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Володимир Зеленський обмін полоненими

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