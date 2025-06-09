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Масові протести в Каліфорнії – у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско затримали понад 100 осіб

18:02, 9 червня 2025
Тисячі людей вийшли на вулиці Каліфорнії на знак протесту проти імміграційних заходів.
Масові протести в Каліфорнії – у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско затримали понад 100 осіб
Фото: Euronews
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На вихідних у містах Лос-Анджелес і Сан-Франциско спалахнули протести проти антиімміграційних рейдів, ініційованих президентом США Дональдом Трампом, та розгортання військ Національної гвардії. За даними Euronews, у ході демонстрацій було затримано понад 100 осіб.

У неділю в центрі Лос-Анджелеса правоохоронці заарештували 27 осіб після того, як тисячі протестувальників вийшли на вулиці, реагуючи на імміграційні заходи адміністрації Трампа. Начальник поліції міста Джим Макдоннелл повідомив, що щонайменше 10 затримань відбулися через сутички між демонстрантами та поліцейськими. За його словами, протестувальники використовували коктейлі Молотова, феєрверки, каміння та інші предмети для нападів на правоохоронців. Макдоннелл назвав ескалацію насильства «огидною» і зазначив, що ситуація «з кожним днем стає дедалі гіршою та жорстокішою».

Крім того, Каліфорнійський дорожній патруль затримав ще 17 осіб, які блокували жваві автомагістралі, намагаючись перешкодити руху. Загалом за вихідні в Лос-Анджелесі заарештували 56 протестувальників, оскільки в суботу було затримано ще 29 осіб.

Водночас у Сан-Франциско в неділю близько 60 осіб потрапили під арешт після того, як протест біля будівлі Імміграційної служби переріс у насильницькі сутички. Видання Euronews уточнює, що загальна кількість затриманих у двох містах перевищила 100 осіб.

Фото: Euronews

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами. Трамп наказав вжити всі необхідні заходи через масові заворушення в Лос-Анджелесі.

Також віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що 9 червня очікує подання федерального позову від керівництва штату проти адміністрації президента США Дональда Трампа.

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поліція США

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