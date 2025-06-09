Массовые протесты в Калифорнии – в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско задержали более 100 человек

Тысячи людей вышли на улицы Калифорнии в знак протеста против иммиграционных мер.

Фото: Euronews

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На выходных в городах Лос-Анджелес и Сан-Франциско вспыхнули протесты против антииммиграционных рейдов, инициированных президентом США Дональдом Трампом, и развёртывания войск Национальной гвардии. По данным Euronews, в ходе демонстраций были задержаны более 100 человек.

В воскресенье в центре Лос-Анджелеса правоохранители арестовали 27 человек после того, как тысячи протестующих вышли на улицы, реагируя на иммиграционные меры администрации Трампа. Начальник полиции города Джим Макдоннелл сообщил, что по меньшей мере 10 задержаний произошли из-за столкновений между демонстрантами и полицейскими. По его словам, протестующие использовали коктейли Молотова, фейерверки, камни и другие предметы для нападений на правоохранителей. Макдоннелл назвал эскалацию насилия «отвратительной» и отметил, что ситуация «с каждым днем становится все хуже и жесточе».

Кроме того, Калифорнийский дорожный патруль задержал еще 17 человек, которые блокировали оживленные автомагистрали, пытаясь помешать движению. Всего за выходные в Лос-Анджелесе арестовали 56 протестующих, поскольку в субботу были задержаны еще 29 человек.

В то же время в Сан-Франциско в воскресенье около 60 человек попали под арест после того, как протест у здания Иммиграционной службы перерос в насильственные столкновения. Издание Euronews уточняет, что общее число задержанных в двух городах превысило 100 человек.

Фото: Euronews

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Лос-Анджелесе произошли столкновения между сотнями протестующих и федеральными иммиграционными органами. Трамп приказал принять все необходимые меры из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе.

Также вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис заявила, что 9 июня ожидается подача федерального иска от руководства штата против администрации президента США Дональда Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.