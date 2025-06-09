В Минобороны готовят запуск онлайн-оплаты штрафов в Резерв+: Черногоренко рассказала, как это будет работать

До конца июня пользователи смогут уплачивать штрафы за нарушение правил военного учета в смартфоне.

Источник фото: Виктор Ковальчук / Униан

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До конца июня в приложении «Резерв+» появится новая функция — возможность онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил воинского учёта. Об этом сообщила заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

«Это будет одно из цифровых достижений года. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счёт, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня», — отметила она.

Как это будет работать:

В приложении уже сейчас отображается сообщение о нарушении — красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с воинским учётом».

Появится новый блок с детализацией причин — например, «не явился по повестке» или «не прошёл ВЛК».

Если есть нарушение, у пользователя появится кнопка «оплатить штраф».

При нажатии на неё появится окно с возможностью добровольной оплаты штрафа со скидкой 50%.

Пользователь проверяет данные, подписывает автоматически сформированное заявление, которое отправляется в ТЦК и СП.

После обработки выносится постановление, и тогда можно осуществить оплату через платёжную систему.

Квитанция об оплате будет храниться в реестре «Оберіг».

На первом этапе функция будет охватывать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Впоследствии будут добавлены другие категории нарушений.

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