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В Минобороны готовят запуск онлайн-оплаты штрафов в Резерв+: Черногоренко рассказала, как это будет работать

15:01, 9 июня 2025
До конца июня пользователи смогут уплачивать штрафы за нарушение правил военного учета в смартфоне.
В Минобороны готовят запуск онлайн-оплаты штрафов в Резерв+: Черногоренко рассказала, как это будет работать
Источник фото: Виктор Ковальчук / Униан
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До конца июня в приложении «Резерв+» появится новая функция — возможность онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил воинского учёта. Об этом сообщила заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

«Это будет одно из цифровых достижений года. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счёт, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня», — отметила она.

Как это будет работать:

  • В приложении уже сейчас отображается сообщение о нарушении — красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с воинским учётом».
  • Появится новый блок с детализацией причин — например, «не явился по повестке» или «не прошёл ВЛК».
  • Если есть нарушение, у пользователя появится кнопка «оплатить штраф».
  • При нажатии на неё появится окно с возможностью добровольной оплаты штрафа со скидкой 50%.
  • Пользователь проверяет данные, подписывает автоматически сформированное заявление, которое отправляется в ТЦК и СП.
  • После обработки выносится постановление, и тогда можно осуществить оплату через платёжную систему.
  • Квитанция об оплате будет храниться в реестре «Оберіг».

На первом этапе функция будет охватывать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Впоследствии будут добавлены другие категории нарушений.

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штраф / штрафы ТЦК Минобороны Резерв+ военнообязанный воинский учет

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