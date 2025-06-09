В Минобороны готовят запуск онлайн-оплаты штрафов в Резерв+: Черногоренко рассказала, как это будет работать

До конца июня в приложении «Резерв+» появится новая функция — возможность онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил воинского учёта. Об этом сообщила заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU.
«Это будет одно из цифровых достижений года. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счёт, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня», — отметила она.
Как это будет работать:
На первом этапе функция будет охватывать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Впоследствии будут добавлены другие категории нарушений.
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