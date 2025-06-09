В Сумской области будут судить женщину, которая подкупила медика, чтобы «нашел» у ее сына необходимую болезнь

За услугу женщина передала медику 10 тысяч. грн.

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В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая передала неправомерную выгоду лицу из руководства Лебединской больницы. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что указанный медик пообещал оформить госпитализацию, а затем и «найти» необходимую болезнь у сына своей родственницы, которому неоднократно приходили повестки. За такую ​​услугу женщина передала медику 10 тысяч. грн, однако, учитывая их родственные связи, врач лишь часть средств оставил себе, а остальные вернул женщине.

В прокуратуре напомнили, что указанный медик также потребовал у призывника 10 тыс. грн за направление на дополнительные обследования.

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