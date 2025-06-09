На Сумщині судитимуть жінку, яка підкупила медика, щоб «знайшов» у її сина необхідну хворобу

За послугу жінка передала медику 10 тис. грн.

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У Сумській області правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка передала неправомірну вигоду особі з числа керівництва Лебединської лікарні. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що зазначений медик пообіцяв оформити госпіталізацію, а потім і «знайти» необхідну хворобу в сина своєї родички, якому неодноразово приходили повістки. За таку послугу жінка передала медику 10 тис. грн, однак, враховуючи їх родинні зв’язки, лікар лише частину коштів залишив собі, а решту повернув жінці.

У прокуратурі нагадали, що вказаний медик також вимагав у призовника 10 тис. грн за направлення на додаткові обстеження.

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